کرونا در ایران: معاون وزیر بهداشت پیش بینی کرد شمار قربانیان در خرداد به ۲۰۰ نفر در روز برسد؛ ممنوعیت سفر به ۴۰ شهر در نوروز

محموله دوم #کوواکسین

شامل 375 هزار دز #واکسن_کرونا، چهارشنبه از هند به مقصد تهران ارسال می‌شود.



India #vaccineMaitri is a great example of solidarity and friendship from the #India to the #Iran. https://t.co/bB0axVX89A