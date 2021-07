گزارشگران بدون مرز : سانسور اخبار اعتراضات خوزستان در ایران

#Iran: #internet access has been cut off in several cities in the province of #Khozestan, where major popular protests are currently taking place.@RSF_inter denounces a clear desire to limit, or even censor, any independent information from this region! pic.twitter.com/qS2L1hN9cS