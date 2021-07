آمریکا کشته شدن معترضان ایرانی با  شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را تایید کرد

در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آمده است: «اعتراضاتی که در ایران با خشکسالی در خوزستان – به دلیل سوء مدیریت و بی توجهی حکومت – شروع شد اکنون در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، و تبریز گسترش یافته است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «مردم ایران اکنون کانون توجه را نه تنها بر نیازهای برآورده نشده خود بلکه بر آرزوهای تحقق نیافته شان برای احترام به حقوق بشر نیز متمرکز کرده اند – حقوقی که همه افراد در سراسر جهان شایسته آنها هستند.»

The Iranian people have the right to hold their government accountable. We condemn the use of violence against peaceful protestors and urge the Iranian Government to respect its citizens' right to freedom of expression and freely access information online. https://t.co/WvzBdK2qlu