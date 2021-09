دولت بایدن یک شبکه وابسته به وزارت اطلاعات ایران را تحریم کرد

بلینکن با انتشار بیانیه‌ای نوشت: اقدام ایران جهت ربودن یک شهروند آمریکایی در خاک آمریکا به دلیل اینکه از حق آزادی بیان خود جهت انتقاد از دولت ایران استفاده کرده بود، غیر قابل پذیرش بوده و نقض آشکار بنیاد عرف بین الملل است. علاوه بر این اقدام مشخص، ایالات متحده از توجه ایران به هدف قرار دادن شهروندان آمریکا شامل مقامات کنونی و سابق دولت ایالات متحده، آگاه است.

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: همانطور که در روز ۱۹ ژوئیه هم اعلام کرده ام، ما تلاش هایی که جهت ترساندن و یا خاموش کردن صدای خبرنگاران آزاد انجام می گیرد را تحمل نخواهیم کرد. ما کسانی که مسبب این رفتارها هستند را مسئول می دانیم و هرگونه حمله به شهروندان آمریکایی، چه در داخل کشور و چه خارج از آن را تحمل نخواهیم کرد.

بلینکن اضافه کرد: در پاسخ به این اقدام مشخص، ایالات متحده مقام ارشد وزارت اطلاعات ایران، علیرضا شاهواروقی فراهانی که شبکه ای شامل محمود خاضعین، کیا صادقی و امید نوری که مسئولیت این آدم ربایی در خاک آمریکا و هدف قرار دادن مخالفان ایران در کشورهای انگلستان، کانادا و امارات متحده عربی، را رهبری می کنند، تحریم می کند.

Iranian Intelligence plotted to kidnap a U.S. citizen on U.S. soil to silence her criticism. Today, the United States is imposing sanctions on a senior Iranian official and three affiliates to demonstrate that we will not tolerate such attempts.