میقاتی در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت: «صادقانه بگویم، من ناراحت هستم زیرا این نقض حاکمیت لبنان است. من ترجیح می‌دهم هیچ اظهارنظر دیگری نکنم، زیرا ما در تلاش هستیم تا این مسئله را با آرامش حل کنیم.»

او با این حال اضافه کرد نگران تحریم‌های آمریکا علیه لبنان در این زمینه نیست زیرا به گفته او این اقدام بدون مشارکت دولت لبنان انجام شده است.

