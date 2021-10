رابرت مالی در بارۀ برجام با معاون وزیر امور خارجۀ کرۀ جنوبی گفتگو کرد

Met with Republic of Korea's First Vice Minister of Foreign Affairs Choi Jong Kun @jongchoiysu while in Paris. We discussed our countries’ efforts to resume JCPOA talks in Vienna and revive the nuclear deal. pic.twitter.com/llBo3XYBF3