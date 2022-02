شکایت یک پناهجوی ایرانی از دولت یونان، بعد از شش بار بازگشت اجباری از مرز

پروین، دختر پناه جوی ایرانی، که پیش از ورود به آلمان، شش بار از مرز یونان بازگردانده شد

1/ In 2020, Parvin, a young woman from Iran, crossed the Greek-Turkish border 7 times; 6 times across the Evros/Meriç river and once over the Aegean Sea. She was arrested and pushed back 6 times. We worked w/ @ECCHRBerlin, @rights360 and Parvin to reconstruct her journey. pic.twitter.com/wOfIXUIIvH