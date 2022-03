در نامه شاهزاده پهلوی آمده است: «در روزهای گذشته، جهان شاهد نمایش کاملی از شجاعت و میهن‌پرستی مردم اوکراین بوده است. در حالی که حکومت‌های سراسر جهان به درستی به کمک شما می‌آیند و مردم از هر عقیده‌ای در همبستگی با شما می‌ایستند، رژیم دیکتاتوری در کشور من، ایران، در کنار آنهایی ایستاده که تمامیت ارضی شما را نقض کرده‌اند و در تلاشند حاکمیت اوکراین را غصب کنند.»

The people of #Iran stand in solidarity with the people of #Ukraine.

My letter to President @ZelenskyyUa.@OMarkarova@SergiyKyslytsya @AndriyYermak pic.twitter.com/AzLpzpfKKz