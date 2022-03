شکرالله جبلی، زندانی دو تابعیتی در زندان اوین جان باخت

پیشتر سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای نسبت به شرایط جسمانی این زندانی دو تابعیتی ۸۲ ساله هشدار داده و خواستار آزادی وی شده بود. در این بیانیه درخصوص وضعیت سلامتی شکرالله جبلی آمده بود: «این بیمار سالمند از مراقبت‌های پزشکی و داروهای تخصصی محروم است.»

بر اساس این بیانیه وضعیت سلامتی آقای جبلی از زمان بازداشت رو به وخامت گذاشته بود. او از سنگ کلیه، درد سیاتیک و فشار خون بالا رنج میبرد و در سال ۹۹ جهت درمان به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده بود که در پی سکته مغزی علیرغم دستور پزشکان به زندان بازگردانده شده و از رسیدگی های پزشکی محروم مانده بود.

I was just told my father died today. I couldn’t save him