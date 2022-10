گروه هکری انانیموس، اطلاعات ۴۷٠ دوربین نظارتی در خیابان های تهران را هک کرد

اطلاعات کامل دوربین‌های پلاک خوان سطح تهران. کلیه این دوربین‌ها بعضی اوقات به خودی خود از طریق باکس پایین پایه یا آتش می‌گیرند یا از کار می‌افتند. دلیلش هنوز مشخص نیست.https://t.co/zVwSkT4tvt

#evin#مهسا_امینی pic.twitter.com/rOyG5tUhfE