بیانیه پزشکان ایرانی-فرانسوی در پیوند با رویدادهای ایران؛ پروفسور آقاخانی: این فقط یک اعلان صنفی نیست

پس از تلاش‌های فراوان ایرانیان ساکن هلند، شوورت شورتسما اولین نماینده پارلمان هلند است که کفالت سیاسی یک زندانی محکوم به اعدام در ایران را برعهده می‌گیرد.ایشان دقایقی قبل کفالت سیاسی #حمید_قره_حسنلو را برعهده گرفت.

Thank you @swsjoerdsma for your support of #StopExecutionInIran https://t.co/q9yd2TtWRo