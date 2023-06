پدیده ثابتی،‌ عضو جامعه جهانی بهايی درگفتگو با رادیو بین‌المللی فرانسه ضمن اشاره به وضعیت نابسامان بهاییان ایران در سال‌های پس از استقرار جمهوری اسلامی گفت: «هرچند جامعه بهایی همیشه تحت فشار بوده اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، حکومت به طور سازمان‌یافته برای ریشه‌کردن جامعه بهائی وارد عمل شد».

پدیده ثابتی در این گفتگو با اشاره به کارزار «داستان ما یکی‌ است» در شبکه‌های اجتماعی در سالگرد اعدام همزمان ١٠ زن جوان بهایی در شیراز تصریح کرد:

آنچه بر ما بهائیان و مردم رنج‌کشیده امروز گذشته،‌ یک داستان مشترک است. در عدالت‌خواهی و برابری‌خواهی همه ما با یکدیگر هم‌صدا هستیم. در طول چهار دهه گذشته ما بهائیان فشارهای بسیاری را از سر گذرانده‌ایم و می‌توانیم درک کنیم هموطنان‌مان چه داستان‌هایی را از سر می‌گذرانند.

سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ادامه با اشاره به مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال ۱۹۹۱ میلادی به دست سازمان ملل متحد رسید، افزود: «در این نامه که به امضای آیت‌الله علی خامنه‌ای نیز رسیده بود،‌ تاکید شده بود که باید جلوی پیشرفت و توسعه بهائیان به هر صورت گرفته شود. این بخشی از برنامه‌ریزی سازمان‌یافته‌ای است که حکومت جمهوری اسلامی بعد از استقرار پیاده کرد و تا امروز ادامه داشته است».

پدیده ثابتی خاطر نشان کرد که به جز زنان جوانی که در دهه ۱۳۶۰ اعدام شدند، جمهوری اسلامی تاکنون ۲۰۰ بهائی را اعدام کرده است. به گفته وی،‌ هم‌اکنون بسیاری از بهائیان به زندان‌های درازمدت محکوم شده یا در انتظار حکم دادگاه هستند.

روایت اعدام همزمان ده زن در شیراز؛ به خاطر اعتقاد به بهائیت

«داستان ما یکی است*» نام کارزاریست که «جامعه جهانی بهایی*»همزمان با سالگرد اعدام ۱۰ زن جوان در شیراز دهه ۶۰ راه‌اندازی. این زنان به دلیل اعتقادشان مورد فشار حاکمیت برای تغییر دین قرار داشتند و به دلیل سرباز زدن از این درخواست در ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ (۱۸ ژوئن ۱۹۸۳) در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدند. بیشتر این زنان بین ۲۰ تا ۳۰ سال داشتند.

چهال سال پس از رویداد اخیر، برنامه‌ و مراسم‌هایی برای یاد بود قربانبان آن در استرالیا، آلمان، آمریکا و سوئد به زودی برگزار خواهد شد. یکی از بزرگترین این برنامه‌ها، نشستی است که در ۲۱ ماه ژوئن (۳۱ خرداد) در لندن برگزار می‌شود. بنابر اعلام جامعه جهانی بهایی، در این برنامه مقامات بلندپایه سازمان ملل متحد،‌ سازمان‌های بین‌المللی جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، نمایندگان دولتی و رسانه‌ها حضور خواهند داشت.

*Our Story is one

*BIC

