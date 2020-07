کتاب افشاگرانۀ برادرزادۀ دونالد ترامپ بر علیه او، در نخستین روز انتشار یک میلیون نسخه به فروش رفت

کتابی که "مِری ترامپ" برادرزادۀ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، با موضوع افشاگری برعلیه وی نوشته است، در نخستین روز انتشار خود در روز سه‌شنبه ١٤ ژوئیه/ ٢٤ تیر به فروشی نزدیک به یک میلیون نسخه دست یافت.

تبلیغ بازرگانی دنباله

کتاب "بسیار زیاد اما هرگز کافی نیست*؛ چگونه خانوادۀ من خطرناک ترین مرد جهان را پدید آورد"، که به قلم "مِری ترامپ"** دخترِ برادر بزرگ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نوشته شده است، در نخستین روز انتشارخود با استقبال بی‌سابقه‌ای روبرو شد و حدود ٩۵٠هزار نسخه از آن به صورت پیش‌فروش چاپی، اینترنتی و صوتی، به فروش رسید.

مدیر شرکت انتشاراتی "سیمون اَند شوستر" که این کتاب را به چاپ رسانده، روز پنجشنبه ۲۶ تیر/ ۱۶ ژوئیه اعلام کرد که دستیابی به این میزان فروش، رکورد جدیدی برای این انتشارات محسوب می‌شود.

این در حالیست که انتشارات "سیمون اَند شوستر" نزدیک به دو هفته پیش، کتاب جنجالی "اتاقی که در آن اتفاق افتاد" نوشتۀ "جان بولتون" مشاور سابق امنیت ملی آمریکا را نیز منتشر کرده بود که این کتاب هم توانسته بود در هفتۀ نخست انتشار خود، به فروشی بیش از ٧٨٠هزار نسخه دست یابد.

"جاناتان کارپ" مدیر انتشارات "سیمون اَند شوستر"، دربارۀ کتابی که "مِری ترامپ" نوشته است گفت: «این کتاب وارد عرصۀ گفتگویی ملی شده و توانسته است به پدیده‌ای فرهنگی مبدل شود؛ چنانکه هر کسی که جویای دستیابی به اطلاعاتی دربارۀ چگونگی شکل گرفتن قدرتمندترین مرد جهان است، مایل است که حتماً این کتاب را بخواند». وی در ادامه تأکید کرد: « این کتاب، هم از اهمیتی تاریخی برخوردار است و هم پُرتره‌ای روانشناسانه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا را به تصویر کشیده است».

کتاب مِری ترامپ و همچنین کتاب جان بولتون، در حالی منتشر شده‌اند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تلاش بود تا جلوی انتشار آنها را بگیرد؛ زیرا موضوعات جنجال‌برانگیزی که در این کتاب‌ها بر علیه او مطرح شده است، می‌تواند تبعات فراوانی برای آیندۀ سیاسی وی داشته باشد.

کتاب "بسیار زیاد اما هرگز کافی نیست: چگونه خانوادۀ من خطرناک ترین مرد جهان را پدید آورد" نوشتۀ "مِری ترامپ"، شامل اطلاعاتی رسواکننده‌ دربارۀ شخصیت دونالد ترامپ و چگونگی تبدیل شدن او به فردی است که به گفتۀ نویسنده، امروز سلامت و امنیت اقتصادی و اجتماعی دنیا را تهدید می‌کند.

"مِری ترامپ" برادرزادۀ دونالد ترامپ که دارای مدرک دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه آدِلفی در نیویورک است، ۵۵ سال سن دارد و فرزند "فرِدریک ترامپ" برادر بزرگ دونالد ترامپ است که در سال ۱۹۸۱ و در سن ۴۲ سالگی درگذشت.

او در این کتاب با نگارش خاطرات خود، مطالب جنجالی بسیاری را بر علیه عموی خود به رشتۀ تحریر در آورده است که از آن جمله می توان به تقلب‌های مالیاتی دونالد ترامپ، رابطۀ تحقیرآمیز او با پدرش و نیز طرح این ادعا اشاره کرد که وی با همراهی خواهر خود پیش از مرگ پدر، او را در تنظیم وصیت‌نامه فریب داده‌اند و اموالش را صاحب شده‌اند.

مری ترامپ همچنین گفته است که دونالد ترامپ افکاری نژادپرستانه دارد و همواره از الفاظ انتقادآمیز نژادپرستانه استفاده می‌کند.

او در بخش دیگری از کتابش نوشته است که دونالد ترامپ در گذشته به فردی پول داده است تا به جای او در آزمون "اِس اِی تی SAT" که یکی از پیش نیازهای ورود افراد به دانشگاه در ایالات متحده آمریکا است، شرکت کند.

کتاب مِری ترامپ با دستیابی به چنین میزان فروش بی‌سابقه‌ای در روز نخست انتشار خود، به جمع دیگر کتاب‌های نوشته‌شده دربارۀ دونالد ترامپ پیوست که از پرفروش‌ترین آثار منتشرشده در آمریکا محسوب می‌شوند. میزان فروش و استقبال مخاطبین از این آثار، نشان‌دهندۀ عطش بسیار و علاقۀ افکارعمومی برای پی بردن به اطلاعات مخفیانه و سِری در درون دولت و همچنین خانوادۀ دونالد ترامپ است.

پیش از این، کتاب "ترس" نوشته "باب وودوارد" روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی نیز در نخستین روز انتشار رسمی خود به فروشی بیش از ۹۰۰هزار نسخه دست یافته بود.

کتاب خاطرات "جیمز کومی" رئیس سابق سازمان جاسوسی اطلاعات و امنیت آمریکا (FBI) نیز در هفتۀ نخست عرضه در کتابفروشی‌ها، بیش از ۶۰۰هزار نسخه به فروش رفت.

کتاب "آتش و خشم" نوشته "مایکل وُلف" سیاستمدار آمریکایی نیز در طول یک ماه نخست انتشار خود، بالغ بر ۱,۷ میلیون نسخه به فروش رفت.

Too Much and Never Enough *

Mary Trump **

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید آبونه شوید