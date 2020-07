"کیو اِنان": طرفداری از دونالد ترامپ با استفاده از تئوری توطئه

"ایالات متحد آمریکا توسط شبکه‌های پنهان و فاسدی رهبری می‌شود که فقط دونالد ترامپ قادر به مبارزه با آنهاست"... این نظریه‌ای است که توسط گروه موسوم به "کیو اِنان" (QAnon) تبلیغ می‌شود. حدود سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و در حالی که نظرسنجی‌ها عقب ماندن دونالد ترامپ از رقیب خود جو بایدن را نشان می‌دهد، تبلیغات و نظریات توطئۀ حیرت‌آوری که توسط "کیو اِنان" ترویج می‌‍شود، روز به روز جای بیشتری را در افکار عمومی آمریکایی اشغال می‌کند.

سه‌شنبۀ هفتۀ گذشته (٢١ ژوئیه/٣١ تیر)، توئیتر اعلام کرد که ٧هزار حساب کاربری مرتبط با "کیو اِنان" را بسته است. این شرکت تأکید کرد که جلو انتشار هرگونه پیام مربوط به نظریات توطئه را خواهد گرفت.

شاخه‌های این شبکه که صریحاً از دونالد ترامپ طرفداری می‌کند، اینک از ایالات متحد آمریکا فراتر رفته و به اروپا و استرالیا هم رسیده است. نظریۀ اصلی این گروه از وجود یک "دولت پنهان" حکایت می‌کند که از چند دهه قبل بر آمریکا چیره شده است. بر اساس این نظریه، گروهی از شخصیت‌های سیاسی و نخبگان بین‌المللی فاسد این دولت پنهان و جنایتکار را رهبری می‌کنند که هیچ ارزش و اهمیتی برای کشور قائل نیستند و فقط می‌خواهند خود بر جهان سلطه یابند. به عقیدۀ طرفداران "کیو اِنان"، این هستۀ قدرتمند جنایتکار که از سوءاستفاده‌های کلان مالی گرفته تا قاچاق انسان و سوءاستفادۀ جنسی از کودکان، در همه نوع فعالیت‌های غیرقانونی دست دارد، از جمله با هیلاری کلینتون، باراک اوباما، جرج سوروس و محافل هالیوودی مرتبط است.

طرفداران "کیو اِنان" باور دارند که دونالد ترامپ در صورت پیروزی در انتخابات آینده، "دولت پنهان" را نابود خواهد کرد و قدرت را به مردم بازخواهد گرداند.

زبان رمزگونه و شایعه‌سازی

از تابستان دو سال قبل (٢٠١٨)، نشانه‌هایی از "کیو انان" در دنیای واقعی یا خارج از اینترنت دیده شد. اما قبل از آن، شروع پدیده را می‌توان تا پاییز ٢٠١٧ دنبال کرد.

روز ٢٨ اکتبر ٢٠١٧، در تالار گفتگوی اینترنتی (فروم) موسوم به "4chan" که معمولاً پیامها را بدون هیچ نظارتی منتشر می‌کند و فضایی مناسب برای محافل افراطی است، یک کاربر مرموز با اسم "Q Clearance Patriot"، گفتگوهایی را تحت عنوان "آرامش قبل از توفان" شروع کرد.

معنای نام کاربر، فرد "وطن‌پرستی" (Patriot) است که دارای اجازۀ مخصوص "Q" است.

ویژگی "Q" در وزارت انرژی آمریکا معادل ویژگی "فوق محرمانه" (Top Secret) در وزارت دفاع است. افرادی که در وزارت انرژی دارای مجوز "Q" (Q clearance) هستند، مسئولیت‌های سنگین و موقعیت‌های بسیار حساس امنیتی دارند. در این وزارتخانه، اطلاعات مربوط به انرژی اتمی فقط در دسترس کسانی است که دارای مجوز "Q" هستند.

اما عبارت "آرامش قبل از توفان" نیز به سخنان دونالد ترامپ اشاره دارد. وی در روز ۶ اکتبر ٢٠١٧ در پاسخ به خبرنگارانی که منظور از کاربرد این عبارت مبهم را پرسیده بودند، فقط گفته بود: "خواهید دید"..

بدین ترتیب، کاربر ناشناسی که با اسم "Q Clearance Patriot" به میدان گفتگو آمد، مدعی شد که به اطلاعات محرمانۀ دولتی دسترسی دارد و از موقعیت بسیار حساسی برخوردار است. او که پیامهای خود را به زبانی معماگونه و معمولاً به حالت سؤالی مطرح می‌کرد، از وجود یک شبکۀ جنایتکار بسیار مقتدر در درون نظام قدرت خبر می‌داد و چنین القا می‌کرد که هدف اصلی دونالد ترامپ، نابود کردن این شبکه است.

از سال ٢٠١٧ به بعد، شبکه‌ای از کاربران پیرامون کاربر "وطن‌پرست" مرموز شکل گرفت که به خود نام "QAnon" داد (ترکیبی از "Q" به اضافۀ مخفف "anonymous").

از آن پس، انواع تئوری‌های توطئه در این محفل غریب جریان گرفت. به عنوان مثال طرفداران "کیو اِنان" می‌گفتند که پروندۀ مداخلات روسیه در انتخابات آمریکا که توسط رابرت مولر پیگیری می‌شد، صرفاً پوششی برای دونالد ترامپ بوده تا بتواند شبکۀ جنایتکار را تحت تعقیب قرار دهد. به عقیدۀ آنها، رابرت مولر و ترامپ در خفا با یکدیگر همکاری داشته‌اند اما در ظاهر چنین وانمود می‌شد که مولر در حال تحقیق در مورد اقدامات غیرقانونی ترامپ است.

در عرض چند ماه کار "کیو اِنان" از شبکه‌های اجتماعی کوچک و حاشیه‌ای به فیسبوک و یوتیوب کشید و بالاخره در تابستان ٢٠١٨ حضور واقعی طرفداران "کیو اِنان" در سخنرانی‌های ترامپ مشاهده شد.

از فضای مجازی تا حضور در خیابان‌ها

برخی طرفداران "کیو اِنان" مدعی‌اند فردی که سه سال قبل تحت عنوان "Q Clearance Patriot" گفتگوها را آغاز کرد، یکی از نزدیکان رئیس جمهوری است، اما هیچ منبعی این فرض را تأیید نکرده است.

سازمان‌های غیردولتی آمریکایی که در زمینۀ حقوق بشر و مقابله با افراط‌گرایی فعالیت‌می‌کنند در مورد برخی ویدئوها و پیامهایی که از "کیو اِنان" منتشر شده هشدار داده و گفته‌اند که این نوع پیام‌ها صریحا "کینه‌جویی و یهودستیزی" را تبلیغ می‌کند. پلیس فدرال آمریکا – اف.بی.آی – نیز خطر "کیو اِنان" را جدی تلقی می‌کند و آن را قابل مقایسه با خطر تروریسم می‌داند.

با این حال جریانی که زمانی فقط در شبکه‌های مجازی حاشیه‌ای حضور داشت، کم‌کم به فضای عمومی سیاست وارد شد. گفته می‌شود که در انتخابات آیندۀ کنگره، دست کم ١۴ نامزد نزدیک به "کیو اِنان" حضور خواهند داشت.

روز چهارم ژوئیۀ گذشته (روز استقلال و جشن ملی آمریکا)، مایکل فلین، مشاور پیشین دونالد ترامپ ویدئویی از خودش منتشر کرد که در آن شعارهای "کیو اِنان" را تکرار می‌کند. پسر کوچک دونالد ترامپ نیز همین شعارها را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر داده است.

یکی از شعارهای رایج این گروه عبارت "Where we go one, we go all" (هرکجا که یک نفر از ما برود، همگی خواهیم رفت) است که گاه به صورت مخفف " WWG1WGA " نوشته می‌شود.

طی ماه‌های اخیر شخص دونالد ترامپ حداقل ٩٠ بار پیام‌های اعضای "کیو اِنان" را بازنشر کرده است.

