عربستان سعودی گزارش سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در بارۀ قتل جمال خاشقجی را مطلقاً نادرست و انتشار آن را قابل تأسف می‌داند. گزارش ادارۀ کل اطلاعات ملی آمریکا که شب گذشته منتشر شد، تصریح می‌کند که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، آمر جنایت بوده است. با اینحال آمریکا اقدامی جدی در جهت مجازات مسببان قتل انجام نداده است.

روز جمعه ۲۶ فوریه/٨ اسفند، ساعتی پس از انتشار گزارش سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در بارۀ قتل جمال خاشقجی، دولت عربستان سعودی محتوای این گزارش را تماماً رد کرد.

سایت فارسی "العربیه"، متعلق به عربستان، از وزارت خارجۀ این کشور نقل می‌کند که "دولت سعودی به طور قاطعانه با آنچه در گزارش ارائه شده به کنگرۀ آمریکا درباره ˮجنایت قتلˮ جمال خاشقجی، شهروند سعودی آمده، مخالف است".

وزارت خارجۀ عربستان می‌افزاید که "با نتیجه‌گیری‌های توهین‌آمیز و نادرست در بارۀ رهبری پادشاهی مخالف است و اصلأ و ابدأ آن را نمی‌پذیرد، به علاوه این‌که گزارش محتوی بر دیگر اطلاعات و نتیجه‌گیری‌های نادرست است"...

به نظر می‌رسد که منظور از عبارت "رهبری پادشاهی"، آمریت ولیعهد، محمد بن سلمان در قتل باشد.

به گفتۀ وزارت خارجل عربستان "این جنایت فجیع، نقض آشکار قوانین و ارزش‌های این پادشاهی بوده و توسط گروهی انجام شده که پا را فراتر از همه ساختارها گذاشته و حیطه اختیارات دستگاههای محل کار خود را نقض کرده‌اند".

مقامات سعودی سپس بار دیگر از دولت آمریکا بابت انتشار گزارش گله می‌کنند و می‌گویند: "واقعا جای تاسف است که این‌گونه گزارش محتوی بر نتیجه‌گیری‌های نادرست و غیر قابل توجیه در حالی ارائه می‌شود که پادشاهی عربی سعودی این جنایت فجیع را محکوم کرده و رهبری آن گام‌های لازم را برای تضمین عدم تکرار چنین حادثه تاسف‌باری در آینده اتخاذ کرده است".

با اینحال، وزارت خارجۀ سعودی در پایان بیانیه بر دوستی آمریکا و عربستان تأکید می‌ورزد و می‌نویسد: "شراکت میان پادشاهی عربی سعودی و ایالات متحده آمریکا قوی و متین است".

اما سازمان‌های مدافع حقوق بشر از اقدامات اخیر واشنگتن خرسند نشده و می‌گویند که انتشار گزارش کافی نیست، و مسببان جنایت باید مجازات شوند.

سازمان غیر دولتی "دموکراسی برای جهان عرب" (Democracy for the Arab World Now) که جمال خاشقجی کمی قبل از مرگ برای ایجاد آن کوشیده بود نیز اعلام کرد که "گزارش منتشرشده فقط بخشی کوچکی از مدارکی است که ما از آمریکا توقع داریم". این سازمان خواستار انتشار کامل گزارش سازمان سیا وهرگونه گزارش و مدرکی شده است که می‌تواند در اختیار سایر دستگاه‌های اطلاعاتی باشد.

