سالگرد قتل جورج فلوید: مبارزه علیه نابرابری نژادی در آمریکا راه دشواری را در پیش دارد

یک سال پس قتل جورج فلوید که میلیون‌ها نفر را در سراسر آمریکا و دیگر نقاط جهان برای برگزاری بزرگترین اعتراضات مردمی به خیابان‌ها کشاند، نابرابری نژادی و خشونت پلیس در ایالات متحده همچنان قربانی می‌گیرد. مردم شهر ''مینیاپولیس'' امروز سه‌شنبه ۲۵ مه/چهارم خرداد در حالی برای سالگرد مرگ جورج فلوید آماده می‌شوند که مبارزه علیه نابرابری نژادی در آمریکا هنوز راه دشواری را در پیش دارد.

کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه پوست آمریکایی توسط یک پلیس سفید پوست در شهر مینیاپولیس، موج گسترده‌ای از اعتراضات مردمی علیه خشونت پلیس و نابرابری نژادی را یک سال پیش در آمریکا و در دیگر نقاط جهان به راه انداخت. جورج فلوید، روز دوشنبه ۲۵ مه ۲۰۲۰ در حین بازداشت، پس از آن که درک شووین، پلیس سفید شهر ''مینیاپولیس'' به مدت ۹ دقیقه و ۲۹ ثانیه با زانوی خود به گلوی او فشار داد، جان باخت.

یک سال پس از کشته شدن جورج فلوید ۴۶ ساله، مردم شهر مینیاپولیس امروز سه‌شنبه ۲۵ مه/چهارم در حالی برای برگزاری نخستین سالگرد مرگ وی آماده می‌شوند که نابرابری‌های نژادی در آمریکا به رغم اعتراض‌ها برای احقاق حقوق سیاه‌پوستان همچنان قربانی می‌گیرد.

بنا بر کتاب ''آمریکا در آتش''* اثر الیزابت هینتون تاریخ‌نگار آمریکایی، چند هفته پس کشته شدن جورج فلوید بیش از هشت هزار تجمع اعتراضی علیه نژادپرسترستی در آمریکا به راه افتاد و حدود ۲۶ میلیون نفر برای دادخواهی و دفاع از حقوق رنگین پوستان گرد هم آمدند.

با وجود این که معترضان آمریکایی برای ماه‌های متوالی به خیابان‌ها آمدند و علیه نابرابری نژادی و خشونت پلیس در ایالات متحده دست به تجمعات اعتراضی گسترده زدند اما این اعتراضات اخیرا کم‌رنگ شده است. بر اساس تازه ترین نظرسنجی شرکت ''ایپسوس'' که در ماه مارس سال جاری (۲۰۲۱) در روزنامه ''یواس‌ای تودی'' منتشر شد، اکنون ۵۸ درصد از مردم با شعار ''بودجه پلیس را قطع کنید''، مخالف هستند.

چندین جنبش اجتماعی از جمله جنبش ''زندگی سیاه پوستان اهمیت دارد'' از شعار ''بودجه پلیس را قطع کنید'' برای درخواست کاهش بودجه پلیس آمریکا استفاده می‌کنند. فعالان این جنبش‌ها که پلیسایالات متحده را به نژادپرستی علیه سیاه پوستان متهم می‌کنند، خواستار واگذاری برخی از اختیارات پلیش به سایر سازمان‌ها هستند.

از سوی دیگر، با اینکه درک شووین در ۱۹ ماه آوریل ۲۰۲۱ از سوی هیات منصفه دادگاه مینیاپولیس گناهکار شناخته شد اما بنا بر آخرین نظر سنجی ''ایپسوس'' تنها ۳۶ درصد از مردم آمریکا مرگ جورج فلوید را "قتل" می‌دانند.

درک شووین به قتل غیرعمد از طریق یک فعل مجرمانه (قتل درجه دوم)، قتل عمد از طریق ارتکاب یک اقدام خطرناک (قتل درجه سوم) و آدم کشی غیرعمد درجه دوم متهم بود. دادگاه مینیاپولیس در هر سه مورد این پلیس ۴۵ ساله را گناهکار شناخت.

یک سال پس از قتل شدن جورج فلوید، نتایج نظرسنجی ''ایپسوس'' نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از مردم آمریکا به این باورند که نابرابری نژادی در این کشور شدیدتر شده و مبارزه علیه این نابرابری هنوز راه دشواری را در پیش دارد.

