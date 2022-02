شارل میشل، رئیس شورای اتحادیۀ اروپا، در بارۀ موج دوم مجازات‌ها علیه روسیه

The senseless suffering and loss of civilian life must stop.



Europe stands with #Ukraine’s people and will continue to provide support.



Second wave of sanctions with massive and severe consequences politically agreed last night.



Further package under urgent preparation.