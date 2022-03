ایوان پوتروف هماهنگ‌کننده این برنامه که در کولیسئوم لندن برگزار می‌شود به خبرگزاری فرانسه گفت: «به عنوان هنرمند، ما استعداد داریم و باید از آن برای گفتن آنچه به آن اعتقاد داریم استفاده کنیم. هنر صدا دارد و این صدایی است که ما از آن استفاده می کنیم.»

این هنرمند اوکراینی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ رقصنده اصلی تالار اپرای سلطنتی لندن بود. امروز که کشورش بر اثر جنگ ویران شده است، تصمیم گرفته با رقصنده رومانیایی آلینا کوجوکارو که مانند او در کیف آموزش دیده، هنرمندان باله در سراسر جهان را برای این "فراخوان انسان دوستانه" بسیج کند.

ایوان توضیح می‌دهد که آنها گروهی استثنایی برای جمع‌آوری سرمایه‌ای تشکیل داده‌اند که جان انسان‌ها را نجات می‌دهد و پیامی نه تنها به غرب بلکه برای روس‌ها نیز ارسال می‌کنند که برخی از آنها صدای این هنرمندان را خواهند شنید.

در میان ستاره های حاضر در این برنامه، هنرمندانی از آرژانتین، ژاپن، اوکراین، اسپانیا و آمریکا و فرانسه حضور دارند.

با قیمت بلیط و کمک های مالی، آنها امیدوارند که بیش از صد هزار پوند جمع آوری کنند که به کمیته اضطراری بلایای طبیعی (DEC) اختصاص خواهد یافت، ائتلافی از انجمن های بشردوستانه بریتانیا که قبلاً حدود دویست میلیون پوند برای اوکراین جمع آوری کرده است.

همچنین در آمریکا، جرج دبلیو بوش و بیل کلینتون، روسای جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در یک کلیسای اوکراینی در شهر شیکاگو حضور یافتند تا با مردم اوکراین اعلام همبستگی کنند.

آنها دسته گل آفتابگردان با روبان آبی را به نشان پرچم اوکراین تقدیم این کلیسا کردند. کلینتون با انتشار ویدئویی از این اقدام خود در توئیتر، نوشت آمریکا در مبارزه مردم اوکراین برای آزادی و علیه سرکوب کنار آنها ایستاده است.

America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq