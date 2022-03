جولیان آسانژ در زندان بلمارش با «استلا موریس» یکی از وکلای خود ازدواج کرد

Selection of pictures of Julian Assange's bride Stella Moris from todays #AssangeWedding. No pictures of Julian Assange from today are available as prison authorities deemed images of the groom a 'security risk'



Assange faces a 175 year sentence for publishing truthful documents pic.twitter.com/WAafRTsEM9