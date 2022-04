انفجار در باکو یک کشته و ۳۷ زخمی برجای گذاشت

خبرگزاری دولتی ریانووستی روسیه به نقل از دادستانی آذربایجان نوشت فرد کشته شده یکی از کارکنان این کلوب بود و ۴۳ سال داشت.

بر اساس این گزارش، ۳۷ نفر دیگر مجروح شدند که حال چهار تن از آنها وخیم است.

A nightclub in the capital city of Baku, Azerbaijan was blown up by the GRU (Russian Foreign Military Intelligence) as was warned by the #WindofChange in the 12th #FSBletters dated 3/26. Kremlin will attempt to orchestrate a scenario in which Armenia will be blamed for this. pic.twitter.com/Jk8Wog0Z7H