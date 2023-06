توییت مراد اسماعیل درباره وضعیت نابسامان پناهجوهای ایزدی گرفتار در مرز یونان و ترکیه

A group of 80+ Yazidi migrants is stranded on a small island at Marasia river between #Greece and #Turkey for four days and their conditions require immediate intervention. The group appeals to #Greece to admit them.. @GreeceMFA @UNHCRGreece @IOMGREECE pic.twitter.com/hg699DWJ8d