We will gather at Georgetown University to discuss the future of democracy in Iran and the #WomanLifeFreedom revolution.



در دانشگاه جورج‌تاون گرد هم می‌آییم تا درباره‌ی آینده دموکراسی در ایران و انقلاب #زن_زندگی_آزادی سخن بگوییم.#ایران_متحد#مهسا_امینیhttps://t.co/G3BeWdSqqW