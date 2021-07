در آخرین روز جشنواره بین‌المللی فیلم کن فرانسه "نیترام"، به کارگردانی جاستین کورزل استرالیایی و "بیقراران" ساخته یواخیم لافوس، فیلم‌ساز بلژیکی شب جمعه شانزدهم ژوئیه در بخش رقابت اصلی این جشنواره به نمایش درآمد و بدین ترتیب نمایش بیست و چهار فیلم این بخش به پایان رسید. برنده نخل طلای هفتاد و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کن فرانسه که لئو کاراکس، کارگردان، نویسنده، و منتقد فرانسوی، پل ورهوفن، کارگردان هلندی‌تبار، نانی مورتی کارگردان، تهیه‌کننده و فیلم‌نامه‌نویس ایتالیایی و اصغر فرهادی، کار گردان مشهور ایرانی که از مدعیان آن هستند، امشب (شنبه هفدهم ژوئیه) اعلام خواهد شد.

تبلیغ بازرگانی دنباله

فیلم "نیترام" (Nitram) به کارگردانی جاستین کورزل (Justin Kurzel)، فیلم‌ساز استرالیایی که پیش از این به خاطر " شهر برفی" مورد ستایش منتقدین جشنواره کن قرار گرفته بود، اکران شد و با استقبال گرمی از سوی تماشاگران روبرو گردید.

نیترام، شخصیت اصلی فیلم "نیترام" که از بیماری روانی رنج می‌برد، با پدر و مادر سالمند خود زندگی می‌کند. این شخصیت منزوی و ناامید با هلن، یک زن ثروتمند که تنها با حیوانات خانگی خود زندگی می کند، آشنا می‌شود و تا حدودی احساس خوشبختی می‌کند. مشکلات روانی نیترام پس از آنکه هلن به طرز غم‌انگیزی در یک تصادف رانندگی می‌میرد، دوباره ظاهر می شود و او را به سوی بدترین تصمیم زندگی اش سوق می‌دهد.

فیلم "نیترام" که با اقتباس از قتل‌ عام سال ۱۹۹۶ در روستای پورت آرتور استرالیا ساخته شده است، نفس را در سینه تماشاگران جشنواره کن عصر روز جمعه حبس کرد. نیترام در پایان این فیلم به صورت وحشتناکی ۳۵ نفر را به قتل می‌رساند و ۲۳ نفر دیگر را تیز زخمی می‌کند.

اکران فیلم‌های بخش رقابت اصلی جشنواره کن امسال با فیلم "بیقراران" (Les Intranquilles) به کارگردانی یواخیم لافوس (Joachim Lafosse)، سینماگر اهل بلژیک به پایان رسید.

فیلم "بیقراران" درباره زندگی زوجی به نام لیلا و دامین است که عاشقانه یکدیگر را دوست دارند. با وجود این عشق، اختلال دوقطبی دامین که نقاش است زندگی روزمره این زوج و پسر دبستانی آن‌ها را با چالش روبرو می‌کند و آرامش و قرار را از همه آن‌ها می‌گیرد. این فیلم نیز با استقبال نسبتا خوبی از سوی تماشاگران قرار گرفت.

فهرست کامل بیست و چهار فیلم بخش رقابت اصلی جشنواره کن که از روز سه‌شنبه ششم ژوئیه تا شب جمعه شانزدهم ژوئیه ۲۰۲۱ به ترتیب اکران شدند:

"آنت" (Annette) فیلم افتتاحیه، به کارگردانی لئوس کاراکس (Leos Carax) – فرانسه

بازیگران: آدام درایور، ماریون کوتیار، سایمون هلبرگ، ریلا فوکوشیما، آنجل، ناتالی مندوزا، ران میل، راسل میل

''زانوی احد'' (Ahed's Knee) به کارگردانی نداو لاپید (Nadav Lapid) – اسرائیل

بازیگران: نور فیبک، اوشالوم پولاک

"همه چیز به خوبی گذشت" (Tout s'est bien passé) به کارگردانی فرانسوا اوزون (François Ozon) – فرانسه

بازیگران: سوفی مارسو، آندری دوسولیه، ژرالدین پلاس، شارلوت رمپلینگ، اریک کاراواکا، گرگوری گادبوا، هانا شیگولا

"لینگویی، پیوند‌های مقدس" (Lingui, les liens sacrés) به کارگردانی محمد صالح هارون (Mahamat Saleh Haroun) – چاد

بازیگران: یوسف جااورو، ریحانه خلیل الیو

"بدترین آدم جهان" (The Worst Person in the World) به کارگردانی یواخیم تری‌یر (Joachim Trier) – نروژ

بازیگران: آندرش دانیلسن لی

"بِنِدِتا" (Bendetta) به کارگردانی پل ورهوفن (Paul Verhoeven) – هلند

بازیگران: ویرژینی افیرا، لمبرت ویلسون، شارلوت رمپلینگ

"شکستگی" (La Fracture) به کارگردانی کاترین کورسینی (Catherine Corsini) – فرانسه

بازیگران: ولری برونی تدسکی، مارینا فوا، پیو مارمای

"کوپه شماره ۶" (Compartment No. 6) به کارگردانی یوهو کاسمانن (Juho Kuosmanen) – فنلاند

"روز پرچم" (Flag Day) به کارگردانی شان پن (Sean Penn) – آمریکا

بازیگران: شان پن، دیلن پن، جاش برولین، نوربرت لئو بوتس، کاترین وینیک، دیل دیکی، ادی مارسن، نوربرت لئو بوتس، دیل دیکی، جیمز روسو

''راننده خودروی من باش'' (Drive My Car) به کارگردانی ریوسوکی هاماگوچی (Ryusuke Hamaguchi) – ژاپن

بازیگران: هیده‌توشی نیشیجیما، ماساکی اوکادا، ری‌کا کیریشیما، توکو میورا

"سه طبقه" (Three Floors) به کارگردانی نانی مورتی (Nanni Moretti) – ایتالیا

بازیگران: آنا بونایووتو، مارگریتا بوی، آلبا رورواکر، ریکاردو اسکامارچو

"جزیره برگمن" (Bergman Island) به کارگردانی میا هانسن-لووه (Mia Hansen-Love) – فرانسه

بازیگران: تیم راث، میا واشیکوفسکا، ویکی کریپس، آندرش دانیلسن لی

"آنفلوانزای پتروف" (Petrov's Flu) به کارگردانی کیریل سربرنیکوف (Kirill Serebrennikov) – روسیه

بازیگران: چولپن خاماتووا، سمیون سرزین، ایوان دورن

"گزارش فرانسوی" (The French Dispatch) به کارگردانی وس اندرسن (Wes Anderson)

بازیگران: تیموتی شلمی، سیرشا رونان، لئا سیدو، بنیسیو دل تورو، اوون ویلسون، آدرین برودی، الکس لاتر، بیل مری، الیزابت ماس، ادوارد نورتون، لاینا کودری، کریستوف والتز، تیلدا سوئینتن، فرانسیس مک دورمند، ویلم دفو، روپرت فرند، هنری وینکلر، متیو آمالریک، لیو شریبر، تونی رولوری، جفری رایت

"قهرمان" به کارگردانی اصغر فرهادی – ایران

بازیگران: امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایی، احسان گودرزی، سارینا فرهادی

" تیتان"(Titane) به کارگردانی ژولیا دوکورنو (Julia Ducournau) – فرانسه

بازیگران: ونسان لندون، آگاته روسل، گیرانس ماریلیر

"موشک قرمز" (Red Rocket) به کارگردانی شان بیکر (Sean Baker) – آمریکا

بازیگران: سیمون رکس، سوزانا سان، بری الرود

"داستان زن من" (The Story of My Wife) به کارگردانی ایلدیکو انیدی (Ildiko Enyedi) – مجارستان

بازیگران: لئا سیدو، گیس نابر، لویی گارل، سرجو روبینی، یاسمینه ترینکا، یوزف هادر، اولریش ماتس، اودو سامل

"منطقه ۱۳ پاریس" (Les Olympiades) به کارگردانی ژاک اودیار (Jacques Audiard) – فرانس

بازیگران: لوسی ژانگ، ماکیتا سامبا، جنی بث، نوئمی مرلان

"خاطره" (Memoria) به کارگردانی اپیچاتپونگ ویراستاکول (Apichatpong Weerasethakul) – تایلند

بازیگران: تیلدا سوینتن، ژَن بالیبار، دانیل خیمنس کاچو

"فرانسه" (France) به کارگردانی برونو دومون (Bruno Dumont) – فرانسه

بازیگران: لئا سیدو، بلانش گردن، بنژامین بیوله، امانوئل آریولی، یولیانه کولر

"تپش‌های کازابلانکا" (Casablanca Beats) به کارگردانی نبیل عیوش (Nabil Ayouch) – مراکش

بازیگران: اسماعیل ادوب، نوهیلا عریف، سماح باریکو، عبدالله بسبوسی، اناس بسبوسی

"نیترام" (Nitram) به کارگردانی جاستین کورزل (Justin Kurzel) – استرالیا

بازیگران: کلب لندری جونز، اسی دیویس، آنتونی لاپالیا، جودی دیویس، شان کینین

"بی‌قراران" (Les Intranquilles) به کارگردانی یواخیم لافوس (Joachim Lafosse) – بلژیک

بازیگران: لیلا بختی، دیمین بنارد

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید آبونه شوید