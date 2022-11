امانوئل ماکرون از مبارزۀ زنان ایران برای زندگی و آزادی دفاع کرد

Au nom de toutes les femmes qui se battent pour la vie et la liberté en Iran et partout dans le monde.



On behalf of all women who are fighting for life and freedom in Iran and around the world.



به نمایندگی از همه زنانی که برای زندگی و آزادی در ایران و سراسر جهان می جنگند. pic.twitter.com/OXxdXqimfv