فیلم جدید جعفر پناهی کارگردان ایرانی در بازار جشنوارۀ کن عرضه خواهد شد

جدیدترین ساختۀ جعفر پناهی کارگردان مطرح ایرانی، در بازار هفتاد و پنجمین دورۀ جشنواره فیلم کن عرضه خواهد شد. جعفر پناهی پیش از این در سال ۲۰۱۸ برای فیلم «سه‌رخ»، موفق به دریافت جایزۀ بهترین فیلمنامه از جشنوارۀ بین المللی کن شده بود.

تازه ترین فیلم جعفر پناهی کارگردان ایرانی که اکنون در مراحل پایانی تولید قرار دارد، قرار است در بخش بازار هفتاد و پنجمین دورۀ جشنواره فیلم کن عرضه ‌شود.

کمپانی فرانسوی «سلولوئید دریمز» در پاریس، فروش فیلم جدید جعفر پناهی با عنوان«No Bears » را در جشنواره کن ۲۰۲۲ آغاز خواهد کرد.

این فیلم درام، دو داستان عاشقانه موازی را روایت می‌کند که طی آن افراد در مواجهه با موانعی پنهان و اجتناب‌ناپذیر، قدرت خرافات و غیره، با ناکامی‌هایی روبرو می شوند.

این فیلم در حال حاضر در مرحلۀ پس از تولید قرار دارد و برای حضور در یکی از جشنواره‌های امسال آماده خواهد بود.

فیلم «No Bears» نخستین فیلم داستانی پناهی پس از فیلم جاده ای «۳رُخ» است که پیش از این برنده جایزۀ بهترین فیلمنامه در بخش رقابتی جشنواره کن در سال ۲۰۱۸ شد.

جعفر پناهی در این فاصله همچنین فیلم کوتاه «پنهان» (Hidden) را کارگردانی کرد و در سال ٢۰٢١ نیز در ساخت مستند «سال توفان پایدار» (The year of the everlasting storm) پیرامون بحران همه گیری کرونا با چند فیلمساز دیگر مشارکت داشت.

فیلم «No Bears» با نقش آفرینی بازیگرانی چون ناصر هاشمی، وحید مبصر، بختیار پنجه‌ای و مینا خسروانی ساخته شده است و جعفر پناهی علاوه بر کارگردانی، تهیه‌کنندگی این فیلم را نیز بر عهده داشته است.

کمپانی «سلولوئید دریمز» با مدیریت هنگامه پناهی، همکاری خود با جعفر پناهی را با نخستین فیلم موفق این کارگردان با عنوان «بادکنک سفید» آغاز کرد که پس از نمایش در بخش «دو هفته کارگردانان» جشنواره کن در سال ۱۹۹۵، جایزه دوربین طلایی را به دست آورد.

همچنین این کمپانی، فروش جهانی فیلم‌های «آینه» برنده جایزۀ یوزپلنگ طلایی جشنواره لوکارنو در سال ۱۹۹۷، فیلم «دایره» برندۀ جایزۀ شیر طلای ونیز در سال ۲۰۰۰ و نیز فیلم «تاکسی» برندۀ جایزۀ خرس طلای برلین در سال ۲۰۱۵ از ساخته‌های دیگر جعفر پناهی را نیز بر عهده داشته است.

این کمپانی همچنین فروش جهانی فیلم «جاده خاکی» به کارگردانی پناه پناهی پسر جعفر پناهی را نیز بر عهده داشت.

جعفر پناهی به اتهام «تبانی و تبلیغ علیه نظام» پس از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸، از فعالیت و خروج از ایران محروم شده است و در سال ۲۰۱۸ نیز به رغم درخواست برگزارکنندگان جشنوارۀ کن، در هنگام اعطای جایزه خود، حضور نداشت.

