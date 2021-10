چهل و هفتمین دورۀ نمایشگاه بین المللی هنر معاصر «فیاک» در پاریس آغاز شد

FIAC HORS LES MURS • Alexander Calder’s « Flying Dragon » is presented by Gagosian on the occasion of FIAC Hors les Murs at the Place Vendôme with the support of the City of Paris.



Thanks to @Mirabaud_AM, main sponsor of FIAC Hors les Murs, for their ongoing support. pic.twitter.com/5JN6M78Spp