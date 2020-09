La décrue du chômage ralentie aux États-Unis par la pandémie

Depuis la mi-mars, ce sont plus de 47,2 millions d’Américains qui se sont retrouvés sans travail.

Aux États-Unis, le chiffre du chômage est très scruté depuis le début de la crise du Covid-19 et ne cesse de progresser. Quelque 1,48 million nouveaux inscrits, c'est une légère baisse comparée à la semaine précédente, mais c'est plus important qu'attendu. Signe que la tendance est toujours à la hausse.

Quelque 1,48 million de nouvelles demandes d'allocation ont été enregistrées du 15 au 20 juin. Ce nombre illustre la difficile décrue du chômage aux Etats-Unis, alors que les autorités peinent à endiguer la pandémie du coronavirus.

Depuis la mi-mars, ce sont plus de 47,2 millions d’Américains qui se sont retrouvés sans travail. Un chômage de masse que la première puissance mondiale n'avait pas subi depuis la Grand Dépression des années trente.

Les secteurs les plus touchés sont les services, la restauration, l'hôtellerie, mais aussi le tourisme ou le secteur aérien. De nombreuses entreprises sont en grande difficulté, malgré la réouverture progressive de l'économie depuis quelques semaines. C'est le cas de Macy’s, une chaîne de grands magasins basée à New York, qui vient d'annoncer la suppression de près de 4 000 postes, en prévision de ventes plus faibles.

La reprise des PME sera cruciale pour le rebond de l'économie américaine, estiment les spécialistes. Or, nombre d'entre elles ne sont pas sûres de pouvoir redémarrer, en dépit des aides du gouvernement. Ni de pouvoir embaucher par la suite, tant que la pandémie n'est pas maîtrisée.

