France: nostalgie chez les clients du magasin Tati boulevard Barbès qui baisse son rideau

Le dernier magasin de la marque Tati, l'emblématique bâtiment du boulevard Barbès à Paris, va bientôt fermer ses portes. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce mardi la direction de GPG, le groupe propriétaire de l'enseigne depuis 2017. Dans le quartier de Barbès, c'est entre nostalgie et résignation que les clients ont accueilli la nouvelle.

Barbès, ses vendeurs à la sauvette, sa circulation dantesque et le magasin historique Tati avec son damier rose et blanc mytique. Il est promis à la disparition, faute de chiffre d'affaires suffisant.

Souareba Souare distribue des publicités pour les services d'un marabout. Originaire du Sénégal, Tati est incontournable pour lui et sa famille. « Tati aussi c'était très important pour nous. Il y a des choses moins chères aussi. Quand on rentrait au pays on passait de temps en temps pour acheter des choses, çà nous facilitait beaucoup les choses aussi », explique-t-il.

Comme d'autres à Barbès, Souareba parle au passé de Tati, comme si le charme était rompu depuis longtemps.

Goedlieve, une grand-mère originaire de République démocratique du Congo avoue aussi une certaine nostalgie : « Dans le temps, c'était Tati. Quand vous aviez besoin de quelque chose, c'est Tati, on pensait directement à Tati. Mais là maintenant je suis venue chercher des petits gilets pour mes petits enfants, des jupons en toile, mais il n'y en a pas, là, il n'y a rien. »

La direction approchée refuse de répondre aux questions. Dans un communiqué le groupe promet que la trentaine de collaborateurs du magasin seront accompagnés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

La couleur Vichy ne devrait pas déserter Barbès, les deux magasins adjacents Tati Mariage et Tati déstockage seraient maintenus.

