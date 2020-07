Alain Griset, ministre délégué aux PME, un homme de terrain doté d'un sens de la politique

Le ministre délégué des petites et moyennes entreprises Alain Griset sortant d'une réunion à l'Élysée, le 7 juillet 2020. REUTERS/Benoit Tessier

C’est l’un des nouveaux noms du gouvernement Castex et certainement pas le plus connu : Alain Griset a été nommé ministre délégué aux petites et moyennes entreprises. Ancien artisan taxi dans le Nord, ce représentant patronal chevronné et habile va devoir chapeauter le plan de relance des PME. Un sacré défi.