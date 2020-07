Malgré la crise sanitaire les grandes fortunes de France ont continué à s'enrichir

La fortune de Bernard Arnault, le PDG de LVMH, reste en tête dans le classement de «Challanges» et a franchi la barre des 100 milliards de patrimoine. REUTERS/Christian Hartmann

Texte par : RFI Suivre 2 min

La pandémie du coronavirus et les mesures pour l'enrayer n'affectent pas tout le monde et n'ont pas empêché les 500 plus grandes fortunes de France de continuer à s'enrichir. C'est ce qui ressort du classement annuel du magazine Challenges avec même un record battu.