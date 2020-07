Guerre commerciale avec Boeing: Airbus et l’Union européenne entre apaisement et menace

Un Airbus 350 décollant à Colomiers, en France. REUTERS/Regis Duvignau/File Photo

David Baché

C’est un conflit qui dure depuis seize années. Il oppose les avionneurs Airbus et Boeing, et à travers eux l’Union européenne et les États-Unis. En jeu : des accusations mutuelles de subventions déloyales et de concurrence faussée, qui ont mené à l’instauration d’une guerre des taxes. Ce 24 juillet 2020, Airbus fait un pas et annonce renoncer à certaines aides pour se mettre en conformité avec les règles internationales de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).