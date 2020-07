Coronavirus: l'industrie du tourisme mondial a perdu 320 milliards de dollars

Une inspectrice du gouvernement péruvien prend un selfie près du Machu Picchu, la citadelle inca du XVe siècle, fermée aux touristes en raison du Covid-19, le 15 juin 2020. Percy HURTADO / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les pertes du tourisme mondial à cause du Covid-19 s'élèvent à 320 milliards de dolllars, selon le baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). C'est trois fois plus que lors de la crise financière de 2009. Parmi les principaux risques encourus par le secteur : la recrudescence du virus et de nouveaux confinements.