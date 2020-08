Guerre commerciale: rencontre Chine-États-Unis sur l'accord commercial ce samedi

Les Etats-Unis et la Chine vont faire le point ce samedi sur l'accord commercial signé en janvier et censé mettre fin à la guerre commerciale entre les deux pays. Greg Baker / AFP

Les Etats-Unis et la Chine vont faire le point ce samedi sur l'accord commercial signé en janvier et censé mettre fin à la guerre commerciale entre les deux pays. Mais sa mise en place a été mise à mal par le Covid-19 et le regain de tensions entre les deux puissances économiques mondiales.