France: de nouveaux saisonniers pour les vendanges précoces

Fortes chaleurs oblige, les vendanges 2020 ont commencé quelques semaines en avance. Alors, cette année, la main-d’œuvre saisonnière est un peu différente. Dans les rangs des vignes du Domaine de Verret en Bourgogne, ce sont les étudiants qui cueillent le raisin.

Publicité Lire la suite

À genoux dans la terre, Jeanne s’affaire à couper les grappes le plus vite possible. L’étudiante en communication vendange pour la première fois. « C'est l'occasion de faire du sport avant la rentrée aussi, car après le confinement on en a besoin. Ça fait du bien de prendre de l'air, d'aller un peu dehors surtout pour rentrer à Paris après, c'est mieux. »

Sur 22 saisonniers embauchés cette année, 14 sont étudiants. Resté sans petit boulot tout l’été, Maël profite des vendanges précoces pour avoir un salaire avant la rentrée. « Je reste pendant deux semaines. Tout le monde est dans la bonne humeur et tout. Ce n'est pas si compliqué que ça. Je m'attendais à pire quand on m'en a parlé. Ce n'est pas simple, mais bon. Il faut surtout faire attention aux doigts et puis ça va tout seul. »

Habituellement, le domaine accueille des saisonniers polonais pour les vendanges, mais coronavirus oblige, ils n’ont pas pu venir.

« Il y a beaucoup d'étudiants qui ont cherché du travail. D'habitude on commence plutôt début septembre donc on n'a pas d'étudiants, donc on a plus de mal à trouver du monde », explique Clémence Verret, en charge du recrutement.

Mais les jeunes ne sont pas les seuls débutants. Chômeuse depuis 6 mois, Céline, 42 ans a la tête baissée sur la vigne. « C'est la première fois. C'est par nécessité. Je viens de terminer une formation en secrétariat. »

Il y a aussi moins d'offres d'emplois en raison de la situation sanitaire. Céline a donc signé pour trois semaines de vendanges et en septembre elle espère trouver un emploi dans son domaine.

► À lire aussi : Coronavirus: en Europe de l'Ouest, le casse-tête du secteur agricole pour recruter des saisonniers

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne