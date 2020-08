Crise du Covid: au Royaume-Uni, Tesco crée 16000 emplois pour son e.commerce

Si la pandémie a frappé de plein fouet de nombreuses entreprises, elle a considérablement boosté le commerce en ligne. C’est le cas dans de nombreux pays dans le monde, et ce lundi au Royaume-Uni pour Tesco. Le géant britannique des supermarchés compte embaucher 16 000 personnes pour soutenir son e.commerce qui a augmenté de 7% depuis le début de la crise.

Précisément, Tesco compte recruter 10 000 personnes pour préparer les commandes, 3 000 autres pour ses magasins et centres de distribution, et 3 000 chauffeurs pour les livraisons. Ces embauches viendront s’ajouter aux 4 000 nouveaux postes créés récemment. En réalité, le groupe va pérenniser la situation de 16 000 intérimaires, parmi les 47 000 qu’il a engagés depuis le début de la pandémie.

C’est dire l’ampleur de la demande des consommateurs britanniques. Un million et demi d’entre eux font leurs courses en ligne chez Tesco chaque semaine, soit plus du double. Et ils ont gardé cette habitude, bien que le confinement ait été levé.

Les ventes en ligne devraient atteindre environ 6 milliards d’euros en 2020, contre 3,3 milliards l’année dernière.

Investir pour répondre à cette demande coûterait tout de même plus de 900 millions d’euros. Mais Tesco doit faire face à la concurrence redoutable des géants du numérique - comme Amazon qui livre depuis fin juillet des produits alimentaires gratuitement à ses abonnés. C’est cela où il risque de finir comme Marks and Spencer, son concurrent, qui a dû licencier 7 000 personnes à cause de la baisse de fréquentation dans ses magasins.

