Apple et Tesla revoient le prix de leurs actions pour attirer davantage d’actionnaires

Les actions d'Apple et de Tesla seront nettement plus abordables lundi, ce qui devrait les rendre encore plus populaires.

Les deux géants de la Tech, Apple et Tesla, divisent leurs actions pour les rendre plus abordables mais aussi pour attirer davantage d’actionnaires. Un procédé appelé « stock split », comprenez « opération de division ». Ce n’est pas la première fois qu’Apple et Tesla recourent à cette pratique.

Publicité Lire la suite

En divisant les actions, elles deviennent plus abordables. Concrètement, il s’agit de convertir une action en plusieurs actions selon un ratio déterminé. Pour les détenteurs d’actions Apple, il est de 4. Cela veut dire que l’action qui valait vendredi dernier environ 502 dollars en vaut ce lundi matin 125.

Idem pour Tesla dont l’action valait 2 281 dollars : pour le même montant l’actionnaire en recevra 5 à 456 dollars l’unité. Le montant du portefeuille du détenteur n’a pas baissé, c’est son nombre d’actions qui a augmenté.

Alors pourquoi augmenter le volume des actions ? Et bien tout simplement pour les rendre plus attractives afin d’augmenter le nombre d’actionnaires. C’est ainsi que croissent en bourse les valeurs technologiques, mais pour y parvenir il ne faut pas que les actions s’envolent, or depuis 3 mois elles ont flambées.

En les fractionnant Apple et Tesla maintiennent la demande et par conséquent augmentent leur liquidité, de quoi rassurer les actionnaires. Pour preuve : dès l’annonce de cette nouvelle division, les actions d’Apple et de Tesla ont respectivement augmenté de 25 et 45%. Ainsi la boucle est bouclée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne