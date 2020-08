Colombie: le gouvernement au secours de la compagnie aérienne Avianca

En raison de la pandémie de coronavirus, la première compagnie aérienne colombienne, Avianca, traverse d'importantes difficultés. Le gouvernement colombien vient d’annoncer qu’il lui accorde un prêt de 370 millions de dollars. Mais au préalable, ce prêt devra être avalisé par un tribunal de New York.

En raison de la pandémie, Avianca a dû clouer ses 142 avions au sol et mettre en congé sans solde 12 000 de ses salariés sur les 20 000 qu’elle emploie. La compagnie a donc sollicité l’aide de l’État qui lui accorde un prêt jusqu’à 370 millions de dollars, remboursable en novembre 2021.

Le versement ne sera effectif que lorsqu’un tribunal new yorkais aura avalisé la participation de l’État colombien à la restructuration de la compagnie.

Avianca avait annoncé le 10 mai dernier sa volonté d’être placée sous la protection de la loi américaine sur les faillites afin de pouvoir restructurer sa dette. Cette disposition légale américaine permet en effet aux entreprises en difficulté de se restructurer sans être inquiétées par les créanciers et de poursuivre leurs activités.

Pour le gouvernement colombien, la survie d’Avianca, première compagnie aérienne colombienne et deuxième d'Amérique latine, est indispensable à l’économie du pays. Elle représente environ 500 000 emplois directs et indirects et son activité contribue à près d’1,4% du PIB colombien.

Malgré le nombre de contaminations encore élevé en Colombie, le gouvernement assouplit les règles. Dès septembre, la compagnie aérienne doit reprendre ses vols intérieurs et en octobre son trafic international.

