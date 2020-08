Neymar se sépare de son sponsor Nike après 15 ans de partenariat

Le footballeur brésilien Neymar quitte son sponsor Nike. Il est en pourparlers avec l’équipementier allemand, Puma.

À partir de lundi, il ne sera plus l’égérie de la marque sportive à la virgule. Ce 31 août marque la date de la fin du contrat qui unit Neymar à Nike. Le footballeur âgé de 28 ans arborait le logo de Nike depuis ses 13 ans, avant même de passer professionnel.

La fin de ce partenariat de 15 ans fait du bruit dans le milieu du football. Selon la presse brésilienne qui a révélé l’information, la raison du divorce est financière. Les deux parties ont échoué à trouver un accord sur le montant de la rémunération du joueur pour le renouvellement de son contrat. Initialement de 105 millions de dollars, c’est l’un des plus gros contrats de sponsoring de Nike.

7e célébrité la mieux payée au monde

L’attaquant du Brésil et du Paris Saint-Germain est classé par le magazine Forbes septième célébrité la mieux payée au monde, avec cette année un revenu de 95 millions et demi de dollars. Neymar détient également le record du transfert le plus coûteux. En 2017, le PSG a déboursé 222 millions d’euros pour obtenir le Brésilien.

Bien que le futur équipementier de Neymar ne soit pas encore connu, les rumeurs vont bon train. La star pourrait signer avec Puma, sponsor du Milan AC, de Dortmund mais aussi de Manchester City où une autre star Lionel Messi devrait arriver.

