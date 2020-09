Coronavirus: l'Australie et le Brésil entrent en récession

L'Australie est entrée en récession pour la première fois depuis 1991 après avoir vu son PIB reculer de 7% au deuxième trimestre en raison de l'épidémie de coronavirus, selon des chiffres officiels publiés mercredi. La veille, le Brésil a quant à lui annoncé une chute record de son PIB de 9,7%.

Avec une chute de son PIB de 7%, il s'agit de la contraction trimestrielle la plus forte jamais essuyée par l'économie australienne, dont l'extraordinaire croissance n'avait même pas été interrompue par la crise financière mondiale de 2008, a précisé le Bureau australien des statistiques (ABS).

Michael Smedes, haut responsable de l'ABS, a expliqué que la pandémie et les mesures prises pour lutter contre le coronavirus étaient responsables de cette contraction « sans précédént » qui enfonce « largement » les précédents records. Un pays entre en récession lorsqu'il aligne deux trimestres négatifs, et le PIB australien avait reculé de 0,3% entre janvier et mars.

Le Brésil également durement touché

Mardi 1er septembre, le Brésil a lui aussi annoncé être retombé en récession au deuxième trimestre de l’année, avec une dégringolade historique du PIB de près de 10%. C’est au deuxième trimestre que les effets de la pandémie de coronavirus se sont fait le plus sentir. L’activité économique a chuté de 9,7% par rapport au trimestre précédent, et de 11,4% par rapport au deuxième trimestre de l’an dernier, rapporte notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard.

L’impact social est énorme. La moitié de la population active est en dehors du marché du travail. Pour amortir le choc, le gouvernement a mis en place une aide d’urgence pour quelque 60 millions de personnes, soit 30% de la population. Cela a notamment permis d’aider les pauvres et de soutenir la consommation.

Au début, l’aide s’élevait à un peu plus de 100 dollars. Elle vient d’être réduite de moitié, mais elle sera versée jusqu’à la fin de l’année. Les responsables de l’économie brésilienne assurent que le pays a désormais passé le creux de la vague, et pourra limiter les dégâts d’ici la fin de l’année, avant de reprendre le chemin de la croissance dès 2021.

(Avec agences)

