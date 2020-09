Royaume-Uni: la Premier League rompt son accord de diffusion en Chine

Les équipes de Liverpool et d'Arsenal lors du Community Shield, le 29 août 2020. Andrew Couldridge/Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le championnat d’Angleterre de football vient de perdre un gros contrat de diffusion de ses matches en Chine. La Premier League a officialisé, jeudi 3 septembre, la fin de son contrat de droits télévisés avec la chaîne PPTV, et perd ainsi son plus gros marché à l’international, après seulement un an de partenariat.