Italie: Costa Croisières reprend la mer

Son bijou, le « Costa Deliziosa », devrait quitter le port de Trieste, dans le nord-est de l’Italie, en fin d’après-midi ce dimanche, pour sept jours au large de la mer Adriatique et de la Méditerranée.

Après cinq mois d’arrêt en raison de l’épidémie de coronavirus, le croisiériste italien Costa, filiale du groupe américain Carnival Corp, reprend enfin la mer.

Les passagers du « Costa Deliziosa », qui quittera le port de Trieste ce dimanche, devront néanmoins s’armer de patience. Cinq heures sont prévues pour embarquer. Le temps de passer un test de dépistage, de se faire prendre la température et de remplir un formulaire sanitaire.

Toute personne testée positive sera refoulée. Même régime pour les membres de l’équipage qui ont dû observer 14 jours d’isolement avant de monter à bord.

D’habitude le navire, long de près de 300 mètres, peut accueillir plus de 2 800 personnes et 900 membres d’équipage. Mais cette fois, ce nombre a été revu à la baisse. À bord, les mesures sanitaires seront strictes, comme sur les bateaux concurrents qui ont levé l’ancre dès la mi-août. Les premières croisières de Costa, en septembre, sont par ailleurs réservées « uniquement aux résidents en Italie ».

Un secteur au bord du gouffre

Le secteur, qui a perdu 50 milliards d’euros et plus de 330 000 emplois à cause de la pandémie, doit impérativement inspirer à nouveau confiance, s’il veut sortir la tête de l’eau. Les images traumatisantes des vagues de contaminations sur certains navires sont dans tous les esprits. Et particulièrement ceux de touristes en général plus âgés et plus fragiles face au Covid-19 que d’autres.

De plus, Costa Croisières, tout particulièrement, est sur la sellette : un collectif de passagers français du « Costa Magica » a déposé 180 plaintes à Paris contre la compagnie pour homicide involontaire, après la mort de trois passagers des suites du coronavirus.

