Boeing fait face à de nouveaux soucis techniques sur son 787 Dreamliner

Boeing fait face à de nouveaux problèmes techniques. Déjà frappé par la crise du 737 MAX et la pandémie decoronavirus, l’avionneur américain connait un nouveau revers avec l'identification de défauts de fabrication sur le 787 Dreamliner. Ce qui devrait affecter les livraison de ce long courrier.

Boeing a constaté un défaut au niveau des stabilisateurs horizontaux qui permettent de tenir en équilibre les appareils. Par conséquent, le constructeur a décidé de vérifier aussi bien les avions en construction qu’en service.

Ces inspections imprévues devraient provoquer un retard des livraisons du 787 à court terme. Au total près de 900 avions pourraient être affectés par ce défaut qui s’ajoute à deux autres problèmes techniques détectés sur certains appareils.

Une situation qui amplifient un peu plus les difficultés du géant américain qui fait toujours face à la crise de son modèle 737 MAX, interdit de vol depuis mars 2019 après deux accidents mortels.

D'autant plus que la pandémie qui affecte particulièrement le transport aérien mondial ne fait qu’empirer la situation pour Boeing. Les commandes des appareils sont en forte baisse et les ventes de billets chutent. Résultat, le group, taille dans ses effectifs. L'avionneur envisage en effet de supprimer plus de 16 000 emplois.

