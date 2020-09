France: le télétravail au cœur d'une nouvelle réunion entre syndicats et patronat

Une nouvelle réunion aura lieu ce vendredi 11 septembre pour convaincre le patronat de négocier de nouveaux droits pour les millions de salariés en télétravail. Photo by Salvatore Laporta/KONTROLAB/LightRocket via Getty Image

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En France, au plus fort de la crise sanitaire, plus d'un quart des travailleurs ont accompli l'ensemble de leurs tâches à distance contre 3% en 2017, selon le Medef. Le patronat a soumis cette semaine à l'ensemble des partenaires sociaux un document dressant un projet de « diagnostic partagé » sur le télétravail. Au cours de la réunion de ce vendredi, les syndicats espèrent convaincre le patronat d'aller plus loin.