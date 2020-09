États-Unis: des patrons new-yorkais alertent le maire sur la situation de la ville

Criminalité en hausse, saleté des rues, dégradation des services publics à New-York. En pleine campagne pour la présidentielle sur le thème de la sécurité, plus de 160 chefs d'entreprises et responsables économiques new-yorkais appellent le maire Bill de Blasio à agir contre la dégradation de la qualité de la vie dans la ville depuis le début de la pandémie.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Deux tiers des restaurants de New-York pourraient avoir à fermer leurs portes d'ici la fin de l'année. La pandémie de coronavirus et sa gestion par les autorités ont eu un effet catastrophique sur la vie dans la grosse pomme. Des milliers d'habitants ont quitté la ville, sans parler des touristes qui ne reviennent plus à cause des mesures de restriction de voyages.

Les effets sur les services publics sont dévastateurs aussi dénoncent les 160 patrons dans une lettre au maire. L'absence de sécurité publique et de propreté entretiennent une inquiétude généralisée.

Un message reçu 5 sur 5 par le maire Bill de Blasio. Sur Twitter, l'élu démocrate en appelle à leur soutien. Non pas pour exiger une plus grande contribution fiscale de leur part mais pour appuyer sa position face au gouvernement fédéral.

Donald Trump, en guerre contre les villes et les États démocrates a décidé de réduire le budget octroyé à la ville qui s'élève à 7 milliards de dollars par an. Pour restaurer les services publics de la ville et sauver des emplois, clame Bill de Blasio, nous devons avoir accès à des emprunts à long terme et à un soutien du gouvernement fédéral.

