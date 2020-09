Le pactole pour Lionel Messi, qui rejoint le club très fermé des sportifs milliardaires

Lionel Messi, l'attaquant du FC Barcelone, est entré dans le club très fermé des sportifs ayant amassé plus d'un milliard de dollars de revenus. REUTERS/Nacho Doce

Le footballeur Lionel Messi rejoint à 33 ans le classement des dix sportifs les plus riches, ceux qui ont gagné plus d’un milliard de dollars de revenus dans leur carrière, selon le magazine américain Forbes. L’attaquant-vedette du FC Barcelone détrône sur ce terrain son grand rival du ballon rond, le Portugais Cristiano Ronaldo qui devient, lui, numéro deux des sportifs les plus riches.