Le groupe japonais Bridgestone ferme son usine de Béthune dans les Hauts-de-France

Après Michelin et Continental, c’est au tour du japonais Bridgestone de fermer définitivement son usine de pneus de Béthune, dans le Pas-de-Calais, qui emploie 863 personnes dans la fabrication de pneumatiques pour voitures. Les réactions syndicales et politiques se sont multipliées.

Le gouvernement français et les syndicats s’inquiètent de la fermeture de l'usine de Béthune et des conséquences sur l’emploi même si le groupe japonais Bridgestone assure vouloir limiter les licenciements grâce à des mesures de pré-retraite et de reclassement.

Les suppressions d’emplois se multiplient. Le groupe allemand Continental compte fermer, d’ici 2021, son usine de pneus à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, qui emploie 1 800 personnes. En France, le groupe Michelin a fermé son usine de la Roche-sur-Yon ,en Vendée, et un site en Allemagne.

Les difficultés du secteur du pneu ont un lien direct, avec la crise sanitaire. Le marché automobile européen a chuté de près de 40% au premier semestre et devrait rester en baisse sur le reste de l’année 2020.

Mais il y a aussi, d’autres raisons, comme la concurrence des marques asiatiques à bas coût. Les pneus asiatiques ont envahi le marché. Résultat : l’Europe fait face à une surcapacité de production. Certains fabricants comme Michelin ont donc décidé d’investir des marchés spécialisés comme les pneus haut de gamme et les pneus pour camions.



C'est une trahison de la confiance que l'État et la région Hauts-de-France ont placé en Bridgestone en aidant l'usine depuis des années... Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement français Anthony Lattier

