Coronavirus: l’OCDE prévoit une amélioration de l’économie mondiale

La récession mondiale devrait être moins prononcée que prévu en 2020, estime l'OCDE dans ses perspectives économiques. REUTERS/Toby Melville

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) se montre un peu plus optimiste que prévu pour l’économie mondiale, durement frappée par la crise du coronavirus. Dans ces dernières prévisions publiées, l'OCDE prévoit un repli limité à 4,5% du produit intérieur brut global cette année, et une hausse de 5% l’année prochaine si tout va bien.