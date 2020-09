Coronavirus: les vaccins accaparés par les pays riches, selon Oxfam

La moitié des futures doses de vaccins contre le nouveau coronavirus déjà réservée par les pays riches, c’est le constat alarmant fait par l’ONG Oxfam. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La moitié des futures doses de vaccins contre le nouveau coronavirus déjà réservée par les pays riches, c’est le constat alarmant fait par l’ONG Oxfam ce jeudi :soit plus de 5 milliards de doses commandées auprès de plusieurs laboratoires dont les vaccins sont en phase 3 d’essais cliniques. De quoi rendre plus difficile l’approvisionnement à terme des pays les moins développés. Or, « l’accès vital aux vaccins ne doit pas dépendre d’où on habite ni de l’argent qu’on a », a regretté le président d’Oxfam.