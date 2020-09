Allemagne: vers une grève des syndicats du secteur public sur la question des salaires

Le 20 mai dernier à Berlin, les infirmières et le personnel infirmier manifestaient pour une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail.

Une semaine de haute tension s'ouvre en Allemagne. Entamée début septembre, les négociations salariales dans le secteur public sont dans l'impasse. Les syndicats s'apprêtent à déposer des préavis de grève.

Les syndicats allemands Verdi (« Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft », « syndicat unifié des services ») et dbb (« Deutscher beamtenbund und tarifunion », Fédération des fonctionnaires allemands) réclament une augmentation de 4,8% des salaires. Cette revendication concerne plus de 2,3 millions de fonctionnaires de l’État fédéral et des collectivités locales. Le secteur de la santé est particulièrement concerné à cause de la pandémie du Covid-19 qui repart à la hausse.

Pour Frank Werneke, secrétaire général de Verdi, le travail des employés du secteur public a assuré la cohésion du pays face au coronavirus. Ce travail devrait être récompensé à sa juste valeur. Mais jusque-là, cela ne se voit pas. La proposition de gel des salaires est pour ce syndicaliste inacceptable.

Pour sa part, Ulrich Silberbach du dbb, estime, « que les mots gentils et les applaudissements, surtout en ce qui concerne les personnels de santé, ne suffisent pas ». La précédente hausse des salaires a été obtenue par les syndicats allemands en 2018. Étalée sur trois ans, elle portait sur 7,5%.

