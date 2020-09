France: Béthune espère encore pouvoir sauver son usine Bridgestone

Les employées de Bridgestone rassemblés devant l'usine de Béthune le 17 septembre 2020. AP Photo/Michel Spingler

La fermeture de l’usine de pneus Bridgestone de Béthune dans le nord de la France menace 873 emplois directs et 2 000 emplois indirects. Autant de familles, toujours sonnées par l’annonce brutale de mercredi dernier. La ville accueille les deux ministres de l’Industrie et du Travail, les représentants de la région et ceux de l’entreprise ce lundi 21 septembre pour étudier des solutions alternatives à la fermeture du site.